روسيا تزيد من صادراتها من الأسلحة رغم العقوبات

جهينة نيوز:

كشفت بيان صدر عن "روس أبورون إكسبورت" الشركة المسؤولة عن إدارة صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، أن حجم طلبياتها تجاوز مستوى الـ50 مليار دولار.

وذكرت روس أبورون إكسبورت" في التقرير، الذي يتحدث عن أداء الشركة في 2018، أن روسيا صدرت أسلحة ومعدات عسكرية خلال العام الجاري إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، كما أبرمت 1100 عقد بقيمة 19 مليار دولار، بزيادة نسبتها 25% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وصرح سيرغي تشيميزوف رئيس "روستيخ"، الشركة الأم لـ "روس أبورون إكسبورت"، بأن الشركة صدرت معدات عسكرية خلال تاريخها ككل بأكثر من 150 مليار دولار، وقال: "إننا نتطور باستمرار ونقدم لعملائنا الأجانب المزيد والمزيد من المعدات العسكرية الجديدة".

من جهته أشار المدير العام لشركة "روس أبورون إكسبورت" ألكسندر ميخيف، إلى أن للشركة مكانتها الوطيدة في سوق الأسلحة العالمية "رغم المنافسة غير المسبوقة"، وعزا المسؤول ارتفاع المبيعات إلى سياسة الشركة الترويجية.

وأضافت "روس أبورون إكسبورت" نماذج جديدة إلى المنتجات العسكرية التي تبيعها، مثل منظومتي الصواريخ "فيكينغ" و"تور – أ2".

ونجحت الشركة الروسية في الحفاظ على مستوى مرتفع من المبيعات رغم فرض الولايات المتحدة في أغسطس الماضي عقوبات على "روس أبورون إكسبورت"، حيث تخلت الشركة عن الدولار في تعاملاتها التجارية.