وزارة الدفاع الأميركية تعتذر عن نشر كتيب يصف السعوديين بـ«نيغر»

جهينة نيوز:

اعتذرت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية أمس على نشرها كتيبا مخصصا للقوات الأمريكية المرابطة في السعودية، يحوي عبارات عنصرية تسيء لمواطني المملكة.

وينص الكتيب المؤلف من 69 صفحة على أن لدى الشعب السعودي، المنحدر من العشائر القاطنة في شبه الجزيرة العربية منذ قديم الزمان، بعضا من دم العبيد السود الذين جاءوا من إفريقيا، وذلك باستخدام الكتيب كلمة "نيغر" التي تعتبر مسيئة في اللغة الإنجليزية.

وحذفت القيادة المركزية مؤخرا هذا الكتيب من موقعها في الإنترنت، بعد أن نُشر في حزيران يونيو الماضي لإطلاع مجموعة من نحو 140 مستشارا أمريكيا مرابطا في المملكة والمسؤولين المختصين بتصدير الأسلحة إلى الرياض، لإطلاعهم على هوية السعودية وتاريخها وميزاتها.

وأعلن المتحدث باسم القيادة المركزية، بيل أوربان، أن المسؤولين العسكريين أخذوا، على خلفية الحادث، يراجعون الوثائق المنشورة سابقا على موقع القيادة، كي يتأكدوا من ألا تكون هناك "مواد غير مناسبة" أخرى.

وقدم أوبان اعتذاره إلى كل من أستاء من الكتيب، موضحا أن اللهجة المسيئة جاءت فيه على الأرجح من النسخ القديمة للوثيقة.