«بيل الخيرية» توقف تمويل برنامج مؤسسة يترأسها محمد بن سلمان على خلفية مقتل خاشقجي

جهينة نيوز:

قررت مؤسسة "بيل ومليندا غيتس" الخيرية إيقاف التعاون مع مؤسسات خيرية في السعودية، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول مطلع تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدثة باسم مؤسسة بيل الخيرية أن "الوضع الراهن كان عاملا وراء قرارنا بالامتناع عن الجولات المستقبلية، حيث أن خطف جمال خاشقجي وقتله مقلق للغاية".

وأكدت المتحدثة أن المؤسسة التي أسسها الملياردير الأمريكي بيل غيتس، تراقب "الأحداث الراهنة بقلق"، مشيرة إلى أن المؤسسة أوقفت تمويل برنامج لمؤسسة "مسك" السعودية، التي يترأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الرياض أعلنت في 20 تشرين الأول أكتوبر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل داخل قنصليتها في اسطنبول إثر "شجار" مع مسؤولين سعوديين هناك.