ترامب يختار موعد «اقتحام السفارة» لفرض عقوبات على إيران

جهينة نيوز:

مع اقتراب بدء سريان مفعول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران في الرابع من نوفمبر الجاري، تُطرح تساؤلات عما يريد أن يقوله الرئيس ترامب لخصومه الإيرانيين بهذه المناسبة.

اللافت أن الإدارة الأمريكية اختارت يوم الرابع من تشرين الثاني نوفمبر لقطع الطريق أمام النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية، وهو الموعد الذي يصادف ذكرى إحدى أكبر الأزمات التي مرت بها الولايات المتحدة مع إيران منذ سقوط نظام الشاه وانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الخميني في فبراير عام 1979.

في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979، اقتحمت مجموعة من الطلاب الإيرانيين السفارة الأمريكية في طهران، واحتجزوا 52 أمريكيا كرهائن حتى 20 كانون الأول يناير 1981، وقضوا في الاحتجاز القسري 444 يوما.

الطلاب الإيرانيون أرادوا بهذه الخطوة الضغط على الولايات المتحدة وإجبارها على تسليم الشاه محمد رضا بهلوي، الذي فر إليها قبل وقت قصير من انهيار نظامه بشكل تام.

الولايات المتحدة بدورها ردت، بعد أن فشلت في حل مشكلة رهائنها عن طريق التفاوض، بعملية عسكرية كبرى في 24 نيسان أبريل 1980، أراد بها البنتاغون "تحرير" الرهائن بالقوة، إلا أن العملية باءت بالفشل وانتهت بتدمير طائرتين ومقتل عدد من العسكريين الأمريكيين وأحد المدنيين الإيرانيين.

ويبدو أن الرئيس الأمريكي ترامب، أراد أن يصفي، إضافة إلى "حساباته" الحالية مع النظام الإيراني، "الحسابات"الأمريكية السابقة، وخاصة المتعلقة بملف الرهائن، وينتقم مما حصل قبل 39 عاما لسفارة بلاده في طهران، وذلك بقطع شريان النفط عن الإيرانيين، وانتظار موعد "القطاف" النهائي.