نتنياهو يطالب ترامب بدعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

جهينة نيوز:

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نتنياهو عبّر عن دعمه لولي العهد السعودي الذي وُجّهت له سهام الانتقاد على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مطلع الشهر الماضي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، ونصحه بالحفاظ على علاقته القائمة مع محمد بن سلمان.

كما ذكر التقرير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبدى موقفا مماثلا لموقف نتنياهو خلال اتصال هاتفي مع ترامب، وطلب دعما لولي العهد السعودي.

وشددت على أن دولا أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أدلت بتصريحات تدعو إلى ممارسة ضغوطات على الرياض بسبب حادثة خاشقجي، إلا أن إسرائيل ومصر والإمارات العربية المتحدة وقفت بقوة إلى جانب بن سلمان.

وسبق أن ألمح الرئيس الأمريكي إلى احتمال فرض عقوبات على السعودية، لكنه أشار من جهة أخرى إلى عدم رغبته في إفساد العلاقات الاستراتيجية معها، وخاصة في مجال بيع الأسلحة إليها.