إندلاع حريق قرب السفارة السعودية في لندن

جهينة نيوز:

اندلع صباح اليوم الجمعة حريق في مبنى مجاور للسفارة السعودية بلندن، الواقعة في شارع تشيسترفيلد مايفير.

وقالت صحيفة "تلغراف" إنه تم إرسال 40 عنصرا من رجال الإطفاء إلى مكان الحريق.

وأبلغت هيئة الإطفاء في لندن الصحيفة أنها لم تستطع تحديد المبنى الذي اندلعت فيه النيران. وقال متحدث باسمها إنه لا توجد معطيات حاليا عن سبب الحريق. وأفاد شهود بأنهم سمعوا انفجارات، لكن هيئة الإطفاء لم تؤكد التقارير.

وقالت الصحيفة إن هيئة الإطفاء بلندن تلقت 15 مكالمة بخصوص الحريق، وأرسلت طواقم من سوهو ولامبيث وتشيلسي وغيرها من محطات الإطفاء المحيطة بالموقع.

وفي وقت سابق، نظم أعضاء في اتحاد الصحفيين الوطنيين ببريطانيا، وقفة أمام مبنى السفارة السعودية في لندن، لتأبين الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول.

وأشعل الصحفيون الشموع أمام مبنى السفارة وحملوا لافتة كتب عليها "إذا كان للحرية معنى، فهو إسماع الناس ما لا يرغبون في سماعه"، ورفعوا صور جمال خاشقجي.