الكوريتان تنويان تنظيم أولمبياد 2032 سويا

الجمعة, 2 تشرين الثاني 2018 الساعة 13:48 | رياضة, رياضات أخرى

الكوريتان تنويان تنظيم أولمبياد 2032 سويا

جهينة نيوز:

قالت الكوريتان في بيان مشترك، إنهما اتفقتا خلال اجتماع الجمعة على إرسال خطاب إلى اللجنة الأولمبية الدولية، تؤكدان فيه الرغبة في التنظيم المشترك لألعاب 2032 الصيفية.

وجاء الاتفاق على ضوء المحادثات التي جرت بين مسؤولي البلدين، لبحث سبل زيادة التعاون في المجال الرياضي.

وقال البيان أيضا، إن الكوريتين اتفقتا على تشكيل فريق مشترك للمنافسة في بطولة العالم لكرة اليد للرجال، في ألمانيا العام المقبل.

وكانت الكوريتان اتفقتا خلال قمة في سبتمبر في بيونغيانغ، بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية مونجيه إن، على السعي لتقديم عرض مشترك لاستضافة أولمبياد 2032.

وعبرت إندونيسيا والهند أيضا عن رغبتيهما في استضافة نسخة 2032.


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