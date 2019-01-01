تركي يستغل صورة لابتزاز 5 شركات سجائر

جهينة نيوز:

رفضت محكمة في تركيا دعوى تعويض تقدم بها مواطن، ادعى أن شركات السجائر استخدمت صورته بينما كان في العناية الفائقة بالمستشفى، للتحذير من آثار التدخين، حسبما أفاد موقع صحيفة حرييت، الجمعة.

ورفع الرجل الذي يدعى إبراهيم. أ ويقيم في إقليم تيكرداغ الغربي، دعوى قضائية ضد خمس شركات للتبغ في عام 2012، مطالبا بتعويض قدرة 300 ألف ليرة تركية (50 ألف دولار) بسبب استخدام الصورة دون إذنه.

ووفقاً للمدعي، تم التقاط الصورة في وحدة العناية المركزة بمستشفى المحافظة، حيث كان يعالج من مشاكل في التنفس في يونيو 2009.

وفي المقابل، قال محامو شركات التبغ إن الرجل الموجود في الصورة لم يكن إبراهيم.

وأوضحوا أن "الصورة [على علب السجائر] كانت مؤرخة تعود إلى عام 2005، وقد تم اختيارها من القائمة المرجعية للمفوضية الأوروبية".

وأصدرت المحكمة قراراها هذا الأسبوع، مستندة إلى تقرير خبير بأن "الرجل الموجود على العلبة يشبه المدعي، لكنه ليس هو".

وشدد القاضي أيضاً على "عدم التطابق" بين تاريخ التقاط الصورة على العبوة وتاريخ دخول صاحب الدعوى إلى المستشفى.