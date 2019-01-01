آلاف الدولارات فاتورة إقامة ميلانيا ترامب ساعات في القاهرة

جهينة نيوز:

كشف موقع أميركي عن فاتورة إقامة سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب في فندق بالقاهرة خلال زيارتها لمصر في الأسبوع الأول من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، حيث أظهرت رقما كبيرا تم إنفاقه فقط في 6 ساعات.

وقال موقع كوارتز إنه ووفقا لسجلات الإنفاق الفيدرالية، فقد أنفقت ميلانيا ترامب في ساعات معدودة في القاهرة مبلغ 95 ألف دولار.

ويبدأ سعر الغرف في الفندق من 119 دولارا، فيما يمكن استئجار الجناج الرئاسي مقابل 699 دولارا.

وقالت متحدثة باسم السيدة الأولى إن زيارة ميلانيا إلى القاهرة استغرقت 6 ساعات فقط ولم تقض الليلة في الفندق.