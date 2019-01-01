سترلينغ الأعلى دخلا في الدوري الإنكليزي بعد الاعلان رسميا عن تمديدعقده مع مانشستر سيتي

الجمعة, 2 تشرين الثاني 2018 الساعة 13:19 | رياضة, كرة القدم

سترلينغ الأعلى دخلا في الدوري الإنكليزي بعد الاعلان رسميا عن تمديدعقده مع مانشستر سيتي

جهينة نيوز:

أعطى رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، موافقته الشفهية لتمديد عقده مع الفريق خمسة أعوام تمتد الى 2025، لقاء أجر أسبوعي يصل الى 300 الف جنيه استرليني وبذلك سيصبح سترلينغ اللاعب الإنكليزي الأعلى دخلا في الدوري الممتاز بعد الإعلان رسميا عن تجديد عقده .

وكان سترلينغ (23 عاما) انتقل الى مانشستر سيتي قادما من ليفربول في 2015 بعقد مدته خمسة أعوام. وسجل مع فريقه هذا الموسم أربع إصابات في ثماني مباريات خاضها في الدوري مع حامل اللقب، علما أنه سجل الموسم الماضي 23 إصابة في 58 مباراة، في كل المسابقات، التي خاضها مع مانشستر سيتي.


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