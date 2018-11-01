للمرة الأولى.. "ميكى ماوس" في زيارة إلى كوريا الجنوبية

جهينة نيوز:

تقوم الشخصية الأثيرة فى عالم والت ديزنى "ميكى ماوس" بأول زيارة لها إلى كوريا الجنوبية فى وقت لاحق من الشهر الجارى للتعاون بشأن عدد من الحملات الترويجية المختلفة.

وقالت حكومة العاصمة سول - فى بيان - "من المقرر أن يصل ميكى ماوس إلى كوريا فى 28 نوفمبر، وخلال زيارته ستكون هناك عدة فعاليات للترويج لكلا العلامتين التجاريتين".

وأشارت صحيفة "كوريا تايمز" إلى أن مدينة سول ستحتفل بالعام الثالث لإطلاق شعارها الرسمى، بينما ستتم التميمة المحبوبة "ميكى ماوس" عامها 90 خلال نفس الشهر.

ومن أجل خلق جو ترحيبى لرحلة ميكى ماوس الأولى على الإطلاق إلى كوريا، تم تخصيص مقطورتين دعائيتين فى قطارات الأنفاق، بالإضافة إلى فعاليات أخرى فى أنحاء المدينة.

وأشارت إلى أنه ظهرت شخصية ميكى ماوس، أشهر قارض فى العالم، لأول مرة فى عام 1928 فى فيلم قصير ومنذ ذلك الحين ظهر فى 121 فيلما قصيرًا وأكثر من 30 ألف كتاب فضلًا عن المجلات المصورة والعروض التليفزيونية والأفلام.