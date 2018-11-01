بومبيو: الرد الأمريكي على قتل خاشقجي سيستغرق بضعة أسابيع إضافية

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع أخرى قبل أن تكون لدى الولايات المتحدة أدلة كافية لفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو لإذاعة "كيه إم أو إكس": "نواصل فهم مضمون الوقائع. نحن نراجع فرض عقوبات على الأفراد الذين استطعنا التعرف إليهم حتى الآن والذين شاركوا في جريمة القتل هذه، قد يستغرق الأمر منا بضعة أسابيع إضافية قبل أن تكون لدينا عناصر كافية لتنفيذ هذه العقوبات فعليا، لكنني أعتقد أننا سنتمكن من تحقيق ذلك"، مذكراً بأن "الرئيس دونالد ترامب قال إننا سنطلب محاسبة الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة".

وتابع: "لدى الولايات المتحدة علاقات استراتيجية عميقة وطويلة الأجل مع المملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه فإن قتل جمال خاشقجي في القنصلية في تركيا أمر غير مقبول. نحن لن نتغاضى عنه ولن نسمح بأن يبقى بلا عواقب"، مشددا على أن "الولايات المتحدة تنوي التأكد من أن علاقاتها مع الرياض ستبقى سليمة".