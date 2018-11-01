الأسرة القطرية الحاكمة تشعر بالخزي والعار من تصرفات تنظيم الحمدين

جهينة نيوز:

أكد مؤسس جهاز مخابرات قطر اللواء محمود منصور، أن هناك حالة غضب عارمة لدى الأسرة القطرية الحاكمة، من تصرفات تنظيم الحمدين، والأزمات التى أدخل فيها قطر سواء من خلال سياساته الداخلية أو الخارجية.

وقال منصور، إن ما أقدم عليه حاكم قطر السابق حمد بن خليفة، ومستشاره حمد بن جاسم، ثم المسيرة التي يستكملها تميم بن حمد مع والدته الشيخة موزة وما أحاط بهم من سمعة أساءت إلى الأسرة القطرية الحاكمة، سواء من ممارسات تنظيم الحمدين داخل قطر والأشخاص الذين تم طردهم وسحب الجنسية منهم وما حدث من تجاوزات من جانب تميم بن حمد ضد بعض مشايخ أسرة آل ثاني، أو سياساته الخارجية ضد المنطقة العربية، وفقا لما أوردته جريدة اليوم السابع المصرية.

وأشار منصور، إلى أن الأسرة القطرية الحاكمة لديها شعور بالخزي والعار من تصرفات حاكم قطر السابق والحالي، لافتا إلى أن استمرار تلك الأوضاع في الدوحة أصبح من المستحيل.