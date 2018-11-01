ترامب.. الجيش الأمريكي سيطلق النار على المهاجرين

جهينة نيوز:

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنّ الجيش الأميركي قد يُطلق النار على المهاجرين من أميركا الوسطى الذين سيرشقون الحجارة على الجيش خلال محاولتهم دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

وفي وقت هناك العديد من "قوافل" المهاجرين من أميركا الوسطى في طريقها إلى الولايات المتحدة، أشار الرئيس الأميركي إلى أنّ بعض المهاجرين رشقوا الحجارة "بشكل غادر وعنيف" على القوات المكسيكية عند عبورهم الحدود بين غواتيمالا والمكسيك.

وقال ترامب في البيت الأبيض :"إذا أرادوا إلقاء الحجارة على جيشنا، فإنّ جيشنا سيردّ".