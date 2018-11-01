أبراج يوم الجمعة 2018/11/2 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 11/2:مندفع،إنساني تقف إلى جانب المظلوم،قوي طاقتك عالية تستخدمها بالبحث والتقصي،كريم،محدث،مواهبك متعددة،شخصيتك قوية، تفائل أنت من الأشخاص المحظوظين في سنة 2019 وضع أفضل على صعيد المال والبيع والشراء والعقارات تطور شخصي تلتقي مع الآخرين تلبي طموحاتك، للبعض مشروع ارتباط.

جهينة نيوز -خاص:

برج الحمل : تفكر بإنهاء أعمالك المتراكمة الأضواء على أسلوب عملك لا تأجل ولا تسترخي ولا تزعج نفسك أو غيرك حتى تخفف الضغط الأفضل أن تأخذ قسط من الراحة وانتبه على غذائك وتجنب السهر والإرهاق واطلب المساعدة المهم أن تكون حاضر وناجح بعملك.

برج الثور: استعد لخبر يسعدك ويغير حياتك ويفتح لك أبواب جديدة لقاءات وعلاقات مميزة على صعيد عملي وعائلي، للبعض اهتمام بجمالية البيت، وللبعض بداية علاقة عاطفية، وللبعض ممارسة هواية مفضلة، وللبعض تحصل على مكسب معنوي أو مادي.

برج الجوزاء: اهتمامك وتركيزك على بيتك وعائلتك تظهر لك أعطال تسبب لك انزعاج وتوتر لا تلقي اللوم على أحد أفضل ما تصطدم بمواقف صعبة الجميع إلى جانبك لا تأخذ قرارات جديدة قد تدخلك بطرق فاشلة حافظ على هدوئك وللبعض انتبه من مخالفات قانونية.

برج السرطان: تزداد حركتك، توجهاتك جديدة لقاءات وسفريات واتصالات مهمة وموضوعية بيع وشراء تلبي دعوات اجتماعية أخوة وجيران تعزز علاقاتك فيها.

برج الأسد : تشعر بالراحة وهدوء الأعصاب استغل يومك نظم أمورك المالية راجع حساباتك لا تبالغ بمصاريفك للبعض هدايا واسترداد دين أو حصول على أرباح غير متوقعة.

برج العذراء :القمر ببرجك طاقة ونشاط وانطلاقة نفسية وجسدية في إشارات إيجابية تسمع جواب بخصوص انفراج مسألة شائكة استغل الفرص وانتبه على عمليات الحسم والإلغاء اهتم بشكلك الخارجي.

برج الميزان: تأجيل وتأخير وصعوبات تواجهك لكن بقوة إرادتك تواجه كل التحديات لا تفقد الأمل حاول ان تكون هادئ وابعد عنك الأفكار السوداء، الحظ لا يتخلى عنك لا تراهن وابتعد عن الأشخاص المعاتبين والمحتالين وممنوع التسلية اهتم براحتك.

برج العقرب: تفرح بسماع خبر أو تحصل على عرض مميز ودعم من أحد الجهات تتلقى دعوات تتعرف على أصدقاء جدد حضورك لافت ومرغوب وتشعر بتقدير الأصدقاء اكشف عن أوراقك بشفافية وموضوعية.

برج القوس:ركز على عملك وتحمل الضغوطات لا تدخل في المجهول خليك متحفظ بما هو اساسي ومفيد احمي معنوياتك انتبه من تشويه ببعض الأمور تشارك مع محيطك تصل لحلول وتسوية سوء تفاهم ومرر هذا اليوم بسلام لا تسمح لأحد يزعجك ولا تبالغ برد فعلك ولا تبقى لوحدك .

برج الجدي : نشاط ونجاح وسفر واتصالات تصحح أخطاء تهتم ببعض تغيرات التي طالما فكرت بها الطاقة تتجه نحوك اعرف كيف تستغلها واشرح وجهة نظرك وتحرر من القيود المفروضة لتحقق أهدافك وتقوم بتحليل المعلومات واطلاع على ثقافات جديدة وللتجار يوم جيد للاستيراد والتصدير.

برج الدلو :تعيد تنظيم أمورك المالية تتبع برنامج يضمن لك مهامك تعويض وسداد ديون الحلول أمامك ابتعد عن الغموض تتسهل أمورك في فواصل مشتركة خلي اوراقك جاهزة وحاول التقرب من الأحبة وانتبه على صحتك

برج الحوت:يومك أفضل من يومين ماضيين نشاطات مختلفة رتب أمورك حسب الأولوية على وجه الخصوص واطلب من شركاء مساعدة وتفاهم معهم انتبه من وجود القمر ببرج خصمك قد يسببلك توتر وتأجيل.