انطلاق فعاليات أسبوع الإعلام السوري في موسكو

جهينة نيوز

انطلقت في موسكو اليوم فعاليات “أسبوع الإعلام السوري” بمشاركة إعلاميين يمثلون مختلف وسائل الإعلام الوطني بشقيه العام والخاص.

ويتضمن الأسبوع الإعلامي الذي يقام بالتعاون بين وزارة الإعلام وشركة أجنحة الشام للطيران إنتاج وبث برامج سياسية وفنية واجتماعية وإجراء لقاءات وحوارات مختلفة.

وفي لقاء الوفد مع نائب رئيس مركز الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية الكسندر نيكولايفيتش تناول المتحدثون التضليل الإعلامي والحرب الإعلامية التي تعرضت لها سورية.

وأوضح نيكولايفيتش أن الإعلام قد يكون سلاحاً مدمراً إذا وجه لغايات سلبية كما فعل الغرب في الشرق الأوسط كما تم الحديث عن دور الصحفيين والإعلام في تشكيل الرأي العام.

وسلطت الفعالية الضوء على الإعلام الروسي وموقع الخارجية الروسية على شبكة الإنترنت والخطط المستقبلية لتطويره من خلال البث بعدة لغات.

كما زار الوفد الإعلامي السوري السفارة السورية في موسكو والتقى السفير الدكتور رياض حداد.

ويستمر أسبوع الإعلام السوري الذي يشارك فيه أكثر من 30 إعلامياً عدة أيام.