الارهابيون ينقلون مواد كيماوية الى قلعه المضيق

جهينة نيوز

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي الفريق فلاديمير سافتشينكو، اليوم الخميس، أن الإرهابيين قاموا بإحضار حاويتين من الكلور إلى صوامع الحبوب في حي قلعة المضيق، على بعد 20 كيلومتراً من مدينة حماة السورية، ويخططون لاستخدامهما لمحاكاة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل قوات الحكومة السورية ضد المدنيين.

وقال سافتشينكو في إحاطة: "قام الإرهابيون بإحضار حاويتين من الكلور إلى صوامع الحبوب في الجزء الشمالي من حي قلعة المضيق، الواقع على بعد 20 كيلومترا غرب مدينة حماة. ويخطط المسلحون لاستخدام المادة السامة لمحاكاة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل قوات الحكومة السورية ضد المدنيين".