سورية تشارك في الاجتماعات الختامية للجمعية البرلمانية الآسيوية

جهينة نيوز

شارك وفد من مجلس الشعب مساء أمس في اجتماعات اللجنة الدائمة حول الشؤون السياسية واللجنة الخاصة بإنشاء برلمان آسيوي في مدينة غوادر الباكستانية وذلك على هامش اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية.

وتحدث عضو مجلس الشعب عيد الخلاوي في مداخلته عن ممارسات الكيان الصهيوني الإجرامية وأعمال الاعتقال والقمع التي يمارسها على أبناء الجولان السوري المحتل بهدف طمس هويتهم السورية.

بدوره شدد عضو مجلس الشعب سامر شيحا على ضرورة الزام الكيان الصهيوني بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرار 242 ورفض وإدانة القرار الأمريكي بإنهاء المساعدة المالية لمنظمة الأونروا.

وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع عن أملها بإنشاء البرلمان الذي تطمح إليه برلمانات الدول في الجمعية لتحقيق التكامل فيما بينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتبنت الوفود مشاريع القرارات المقترحة في جدول أعمال اللجنتين الدائمة والخاصة.

ويضم وفد مجلس الشعب المشارك برئاسة عاطف الزيبق الأعضاء فاضل وردة رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السورية الباكستانية وسهيل العبد الله.

حضر اللقاء سفير سورية في باكستان رضوان لطفي.

وشارك 100 برلماني من 28 دولة في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية الذي استضافه مجلس الشيوخ الباكستاني من ال29 وحتى الـ 31 من الشهر الماضي.