بالفيديو الجيش العربي السوري يكشف عن أسلحة في مخبأ جهنمي

جهينة نيوز

يستمر الجيش العربي السوري بتمشيط المناطق المحررة من سيطرة الإرهابيين, و كل يوم يمضي يتكشف حجم الدعم الهائل الذي تلقاه الارهابيين من خلال الكشف عن مخابيء أسلحة في مناطق لا تخطر على البال ولا يتوقعها أحد تارة من خلال دفن حاويات في مناطق صحراية و تارة في انفاق مغلقة حيث يمكن للإرهابيين إيجاد الذخائر و الأسلحة أينما كانوا.

و ضبطت القوات السورية اليوم الخميس كميات هائلة من الذخائر التي تركها داعش خلفه في ريف دير الزور و ذلك بعد ما يقارب من عام على تحرير المنطقة حيث عثرت القوات السورية على 450 الف طلقة رشاش متوسط امريكية الصنع , و أيضاً جديد ما كشفه الجيش العربي السوري أسلحة في الماء كشفتها القوات السورية في قاع بحيرة الحرية المحاذية للشريط الشائك الفاصل مع الجولان العربي السوري المحتل في القنيطرة و ذلك بمساعدة الأهالي الذين أبلغوا عن وجود هذه الأسلحة و الذخائر.