للمرة الـ 27.. الجمعية العامة الأممية تدعو لرفع الحصار الأمريكي عن كوبا

جهينة نيوز

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة لرفع الحصار التجاري والاقتصادي عن كوبا المستمر منذ أكثر من 50 عاما.

وصوتت إلى جانب القرار 189 دولة، فيما عارضته الولايات المتحدة و كيان الإحتلال الإسرائيلي.

وعرضت الولايات المتحدة 9 تعديلات على نص القرار، لكن الجمعية العامة رفضتها.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن الحصار يعتبر انتهاكا فظا لحقوق الكوبيين وهو العقبة الأساسية أمام تحقيق الرفاهية لعدة أجيال من مواطنينا. وأضاف أن "الحصار هو عدوان وإعلان حرب اقتصادية، ويعتبر خرقا للسلام والنظام العالمي ويتعارض مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

من جهتها، شددت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي على أن الولايات المتحدة "لن تتخلى عن النضال في سبيل حقوق الكوبيين"، ولن ترفع الحصار الشعب الكوبي حتى تبدأ كوبا بـ "احترام حقوق الإنسان" دون أن تشير عن مقصدها إذا كان حق المواطن الكوبي المحاصر من حكومتها أو حق رجل الاعمال الامريكي في نهب خيرات البلد .

وتجدر الإشارة إلى أنه القرار الـ 27 من نوعه بشأن رفع الحصار عن كوبا، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعثرت عملية تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا بعد تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة في الولايات المتحدة. وأعلن ترامب أنه لن يرفع الحصار الذي تم فرضه في عهد الحرب الباردة.