زياد الرحباني يكشف عن رفضه التعامل مع أصالة ونجوى كرم

الخميس, 1 تشرين الثاني 2018 الساعة 21:12 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

زياد الرحباني يكشف عن رفضه التعامل مع أصالة ونجوى كرم

جهينة نيوز

انتقد الفنان اللبناني زياد الرحباني خلال لقاء تلفزيوني على قناة ألمانية 5 فنانات عربيات ، وهنّ نجوى كرم، إليسا، أصالة نصري، أحلام الشامسي، وماجدة الرومي.

فذكر الرحباني حقيقة رفضه التعامل مع نجوى كرم بسبب اختلاف الأذواق بينهما ، وخاصةً بعد أن قالت عن نفسها أنها خليفة الفنانة الراحلة صباح ، وأنه لا يراها هكذا.

كما رفض فرضية التعامل الفني مع أصالة نصري لأنها برأيه تصرخ في غنائها ، وصوتها حاداً جداً يجرح الأذن عند سماعه.

ووجه الرحباني انتقاده إلى كل من الفنانتين أحلام الشامسي وإليسا في لجان التحكيم قائلاً : هل من الممكن أن تقوم أليسا بتصحيح غناء مشتركة تغني أفضل منها بعشر مرات ؟ ، أما أحلام فيفضل أن تبقى في الغناء والابتعاد عن التحكيم.

وختم الرحباني لقائه برفضه التحدث عن ماجدة الرومي واصفاً لسانه بالعاطل إذا تكلم سيجرح.


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