انهيار نجلاء فتحي في جنازة زوجها حمدي قنديل

جهينة نيوز

انهارت الفنانة المصرية المعتزلة نجلاء فتحي أثناء تشييع زوجها الإعلامي حمدي قنديل ، ظهر اليوم إلى مثواه الأخير.

وظهرت نجلاء فتحي بحالة من البكاء الشديد حزناً على زوجها وسط مساندة أصدقائها من الوسط الفني.

وحضر جنازة الراحل عدد من الفنانين أبرزهم فاروق الفيشاوي وإلهام شاهين وعمرو سعد ويسرا ودلال عبد العزيز وإيناس الدغيدي ، والإعلامي جمال الشاعر.

وشيعت جنازة الإعلامي الراحل من مسجد الرحمن الرحيم وسط القاهرة قبل دفنه بمقابر البساتين.

يذكر أن الراحل حمدي قنديل عانى من وعكة صحية اشتدت عليه في مايو 2016 ، لتصيبه بجلطة في المخ عام 2017 ، ثم بدأ يتعافى ليبدأ جلسات غسيل الكلى ، لكنه أصيب بعد ذلك بكسر في الفخذ ، وعاش فترته الأخيرة غير قادر على الحركة حتى توفي.