عملية سرقة فريدة من نوعها تعطل عشرات القطارات الأوروبية

جهينة نيوز

قام أشخاص مجهولون بمحاولة فاشلة لسرقة كابلات كهربائية تابعة لشبكة القطارات السريعة الأوروبية، ما تسبب بتوقف خدمتها بشكل كامل بين ألمانيا وبلجيكا.

وبالرغم من فشل السارقين في إتمام العملية، إلا أن محاولتهم تسببت بإلحاق ضرر هائل بالكابلات المستهدفة، ما أدى إلى تعطل وتأخر الرحلات على سكة "Aachen" وانتشار فوضى في محطات قطار بلجيكية وألمانية.

وفي تعليقها على الخبر، أكدت السلطات البلجيكية أن الحادثة وقعت على أراضي بلادها، بينما أرسلت حافلات لنقل الركاب من القطارات التي توقفت في منتصف الطريق، إلى وجهتهم الأخيرة.

وفي سياق متصل، تسببت الحادثة في تأخر العديد من القطارات الأوروبية المرتبط مسارها بسكة "Aachen"، ومنها 6 قطارات سريعة تسير من وإلى العاصمة الفرنسية، باريس.

ويشير خبراء إلى أن محاولة السرقة تمت بهدف الاتجار بالكابلات المعدنية، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض المعادن في الأسواق العالمية.

المصدر: RT