الاحتلال الامريكي و الاحتلال التركي يسيران دوريات مشتركة في منبج

جهينة نيوز

أطلقت قوات الاحتلال التركي و قوات الاحتلال الامريكي اليوم، الخميس أولى دورياتهما العسكرية المشتركة في مدينة منبج بريف محافظة حلب شمال سورية.

وأعلن وزير دفاع النظام التركي، خلوصي أكار، أن الدوريات المشتركة بين جيشي تركيا والولايات المتحدة في منبج بدأت الخميس في تمام الساعة 15:53 بتوقيت تركيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان أصدرت بهذا الصدد إن الدوريات المشتركة مع الجيش الأمريكي في منبج ستستمر حتى تحقيق الأهداف المحددة في "خارطة الطريق" التي أقرها الجانبان لحل قضية هذه المدينة السورية.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن الدورية الأولى تشمل عددا من المدرعات العسكرية ويجري تسييرها في ريف منبج على طول نهر ساجور.

وأنجز النظامان التركي والأمريكي تدريباتهما التحضيرية لإطلاق الدوريات المشتركة في 25 أكتوبر الماضي.

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة في إطار "خارطة الطريق" التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن بشكل غير شرعي و ذلك بحسب زعمهم لحل قضية منبج في 12-13 يونيو خلال المفاوضات بين عسكريين من تركيا والولايات المتحدة في شتوتغاردت الألمانية.

وينص اتفاق "خارطة الطريق" على توفير الأمن والاستقرار في منبج وإخلاء المدينة من عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي، اللذين يدخلان ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" وتعتبرهما أنقرة تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني".