الرئيس البرازيلي الجديد: أحب "إسرائيل" وسأنقل سفارتنا إلى القدس

جهينة نيوز

ينوي الرئيس البرازيلي المنتخب، جاير بولسونارو، نقل سفارة بلده في كيان الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

و ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الخميس، أن الرئيس البرازيلي الجديد، جاير بولسونارو، ينوي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، ما سيجعل البرازيل ثالث دولة تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، بعد غواتيمالا والولايات المتحدة الأمريكية، التي أثار قرارها المخالف لعقود من الدبلوماسية الأمريكية، غضبًا واسعًا.

وأفادت القناة أن التصريح المهم للرئيس البرازيلي الجديد عن كيان الاحتلال الإسرائيلي هو كلمته المشهورة "أحب إسرائيل وشعب إسرائيل"، وبأن السفير الإسرائيلي في البرازيل زار بولسونارو، غير مرة، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

جاءت تلك التصريحات خلال حوار خاص للرئيس البرازيلي الجديد مع صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، ونشر صباح اليوم الخميس.

يشار إلى أن بولسونارو (63 عامًا)، قد فاز الأحد الماضي، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، التي أدلى خلال حملتها بتصريحات عنصرية ضد النساء .

ورأى نتنياهو أن انتخاب بولسونارو، "سيؤدي إلى صداقة كبيرة بين الشعبين، وإلى تعزيز العلاقات بين البرازيل وإسرائيل".

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو سيحضر، على الأرجح، مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب، في يناير/ كانون الثاني المقبل.