إستشهاد ضابط مصري و مقتل 18 ارهابي في سيناء

الخميس, 1 تشرين الثاني 2018 الساعة 18:58 | سياسة, عربي

إستشهاد ضابط مصري و مقتل 18 ارهابي في سيناء

جهينة نيوز

أعلن الجيش المصري، الخميس، إستشهاد ضابط و مقتل 18 مسلحًا، ضمن عملية "المجابهة الشاملة" في شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وأوضح البيان الذي أورده المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، أنه "تم القضاء على 8 عناصر تكفيرية مسلحة بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء".

وأكد البيان أيضا "القضاء على 10 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة خلال عملية نوعية لعناصر الأمن الوطني بالعريش (شمال شرق(".

وقال إن "نتيجة الأعمال البطولية استشهد ضابط من أبطال القوات القائمة بتنفيذ المداهمات"، دون مزيد من التفاصيل.

وكشف عن أنه "تم القبض على 129 فردًا من المشتبه بهم، والمطلوبين جنائياً، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".


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