صحيفة أمريكية: التدخل السعودي باليمن اول المغامرات المتهورة التي قام بها محمد بن سلمان

الخميس, 1 تشرين الثاني 2018 الساعة 18:54 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

صحيفة أمريكية: التدخل السعودي باليمن اول المغامرات المتهورة التي قام بها محمد بن سلمان

جهينة نيوز

اشارت صحيفة "واشنطن بوست" الى ان إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب اتخذت خطوة أولى لتعديل العلاقات مع السعودية بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، واوضحت ان الخطوة جاءت من خلال الدعوة التي أصدرتها واشنطن لوقف الأعمال القتالية في اليمن.

ولفتت الصحيفة الاميركية الى ان السعوديين يقودون حملة عسكرية دموية غير فعالة وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، ورأت ان التدخل السعودي في اليمن هو الأول ضمن سلسلة مغامرات متهورة قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

واعتبرت ان واشنطن تحتاج إلى التحرك العاجل في اليمن لاحتواء الضرر الذي سببه ولي العهد السعودي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا