مصادر هندية: اميركا توافق على إعفاء الهند من حظر النفط الايراني

جهينة نيوز

قالت مصادر هندية ان اميركا وافقت على منح نيودلهي إعفاء من حظر النفط الايراني وسمحت لها بالاستمرار في شراءه لغاية العام المقبل.

واوردت صحيفة ايكونوميك تايمز عن مصادر هندية مطلعة ان اميركا وافقت على إعفاء الهند من حظر النفط الايراني وسمحت لها باستيراد 2.5 مليون طن لغاية شهر آذار/ مارس المقبل.

واضافت هذه المصادر ان الهند واميركا اتفقتا على مواصلة استيراد الهند للنفط الايراني لكنّ الكمية ستنخفض الى الثلث.

وتبدأ اميركا بتنفيذ الحزمة الثانية من الحظر في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري والتي تشمل النفط الخام وستمنع اي شركة او بلد يستمر في علاقاته التجارية مع ايران عن استخدام القناة المالية الاميركية.