لماذا جرت العادة على وضع الساعة في اليد اليسرى؟

جهينة نيوز

اعتدنا على وضع الساعة في معصم اليد اليسرى، ولكن هل تساءلتم مثلاً لماذا لم نعتد على وضعها في اليد اليمنى؟ إليكم الإجابة الشافية:

يعود هذا التقليد إلى تفسير منطقيّ بسيط، فالتصاميم الأولى للساعات كانت تحتاج إلى تدوير باليد، ولذلك كان من الأسهل على الأكثريّة التي تستعمل اليد اليمنى أن تضعها في اليد اليسرى لتتمكّن من تدويرها باليد الأخرى. وما زالت هذه العادة سائدة حتى اليوم في وقت أصبحت فيه معظم الساعات أوتوماتيكيّة ولم تعد بحاجة إلى التدوير يدوياً.

مع ظهور الساعات الذكيّة يبقى من الأسهل للأكثرية التي تستعمل اليد اليمنى أن تضع الساعة في اليد اليسرى وتستعملها باليد اليمنى خاصةً أن الساعات الذكيّة تكون مزوّدة عادةً بشاشات تعمل عبر اللمس تماماً مثل الهواتف الذكيّة