فراس إبراهيم: ما يحدث في بلدي حرمني التمثيل

جهينة نيوز

كشف الفنان فراس إبراهيم، سر ابتعاده عن الدراما، وعدم مشاركته في الأعمال السينمائية خلال السنوات الأخيرة.

فراس إبراهيم، قال خلال تصريحاته لبرنامج تلفزيوني «لم أكن أستطيع العمل بسبب الشحن والضغط الموجود داخلي بسبب الأزمة في سورية، فلم أكن قادرًا على الوقوف أمام الكاميرا».

وأضاف: «أنه يستعد للعودة بمسلسل “غرام التماسيح”، وهو من إخراج خيري بشارة، وسيتم تصويره في كل من مصر ولبنان وبعض المشاهد في سوريا، ويشارك فيه نجوم من الثلاث دول».

وكان فراس إبراهيم، قد شارك مؤخرًا في المسلسل السوري «رائحة الروح»، ووصفه بأنه أعاد اليه شغف التمثيل.

وعن مشاركته في مسلسل «رحيم»، كضيف شرف، أكد أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية هو من عرض عليه الدور وطلب منه رؤية الورق وأعجب به، مشيرًا إلى أنه رغم قلة الدور إلا أنه يتمركز حوله العمل كله.

كما رد على الانتقادات التي تعرض لها بسبب هجره لسوريا وانتقاله للعيش الدائم في مصر قائلًا: «إن الوطنية ليس لها علاقة بالحيطان والأرض، ولكنه الإنتماء، وهناك فنانين هاجروا سوريا، وظل انتمائهم مرتبط بسوريا إلى اقصى الحدود حتى أكثر من المتواجدين داخل حدودها».