سورية: المقابر الجماعية التي ارتكبها التحالف" ضد الشعب السوري تكشف مجازره الدموية!

جهينة نيوز

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في محافظة الرقة والتي تثبت المجازر الدموية والجرائم التي يرتكبها "التحالف الدولي" بحق الشعب السوري.

واكدت الخارجية: ان هذه المقابر الجماعية تكشف عن المجازر الدموية التي ارتكبها التحالف" ضد الشعب السوري وخاصة في مدينة الرقة التي سواها بالأرض بعد أن أخرج ارهابيي تنظيم "داعش" منها حرصا على سلامتهم وقام بنقلهم إلى دير الزور لمحاربة الجيش العربي السوري.

واوضحت الخارجية: سورية تطالب مجددا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك الفوري لوقف جرائم "التحالف" بحق الشعب السوري ومنع تكرارها وتدعوه إلى إجراء تحقيق دولي بهذه الجرائم والمجازر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة الرقة.