بعد فضيحة ارتباطه بالمافيا.. نجم يوفنتوس السابق " فينتشنزو ياكوينتا " إلى السجن

جهينة نيوز

أصدرت محكمة إيطالية اليوم الأربعاء حكماً بسجن المهاجم السابق لنادي يوفنتوس والمنتخب الوطني لكرة القدم فينتشنزو ياكوينتا، لمدة عامين، لإدانته بحيازة الأسلحة والارتباط بعصابات المافيا.

وكان الادعاء قد طلب توقيع عقوبة السجن 6 أعوام بحق اللاعب السابق البالغ من العمر 38 عاماً، الذي كان ضمن تشكيلة الأتزوري المتوجة بكأس العالم 2006 في ألمانيا، على خلفية اتهامه بحيازة الأسلحة والارتباط بمافيا "ندرانغيتا" التي تتركز في كالابريا.

وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً بالسجن 19 عاما على جوزيبي والد ياكوينتا، في إطار محاكمة 148 شخصاً ضمن قضية تعد الأكبر التي تطال نشاط المافيا في شمال إيطاليا.

ووصف جوزيبي وفينتشنزو الحكم بأنه "سخيف" و"عار"، وذلك عبر صيحات أطلقاها في قاعة محكمة ريتغو إميليا، بعد النطق بالحكم إثر مداولات لأسبوعين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وخاض ياكوينتا 40 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي سجل خلالها 6 أهداف، وأمضى جزءاً كبيراً من مسيرته الاحترافية مع أودينيزي قبل الانضمام في 2007 إلى يوفنتوس، حيث بقي حتى إعلان اعتزاله بنهاية موسم 2012-2013.

المصدر وكالات