لن ترمي قشور البطاطا إذا عرفت طرق إستخدامها!

جهينة نيوز

يمكن أن تفيد قشور البطاطا، بطريقة ذكية لأن محتواها من الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والألياف.

إذا أردت تنظيف الأوعية المنزلية المصنوعة من الستانليس بإمكانك استعمال قشرة البطاطا سيجعلها تلمع كما لن يفعل أي سائل آخر.

ضعوا القشور المنظفة جيداً في زيت القلي خلال بضع دقائق ثم صفوا الزيت بالمصفاة. سيعود الزيت نظيفاً وخالياً من الرائحة.

ضعوا قشرة سميكة على الحروق البسيطة لمعالجتها. بدّلوا القشرة باستمرار.

القشور المبرعمة تفيدكم في زراعة البطاطا.

استخدموا القشور كسماد طبيعي لتنشيط نمو نبتاتكم. يكفي أن تضعوها عند كعب النبتة.

استخدموا القشور على الجلد المصاب بضربة شمس. النشاء الموجود في القشور يخفف من ضربة الشمس كثيراً، وكذلك الاحمرار والحروق.

بعض الأشخاص يعطونها نيئة لدجاجاتهم أو كلابهم (مطهوة مع أطعمة أخرى)، البعض الآخر لا يفعلون هذا خوفاً من أن يكون هناك مواد كيميائية على القشرة. القرار يعود لكم !

خففوا من البثور على وجهكم ومن الهالات السوداء تحت عينيكم، عن طريق وضع القشور بضع دقائق.

حضّروا من قشور البطاطا تشيبس بالبهارات مقرمشاً ولذيذاً.