إقرأ عن رضيع كاد يبتر اصبعه بسبب خصلة شعر أمه

جهينة نيوز

نجا رضيع من عملية بتر لأصابعه جراء شعرة التفت حول ساقه، وتسببت له في توقف الدورة الدموية في قدمه لمدة 14 ساعة.

وتمكنت الأم أليكس أبتون البالغة من العمر 29 عاما، من انقاذ ابنها بعدما استخدمت ملقطًا لإزالة شعرها الملتف حول قدم صغيرها بعدما انتفخت بشدة، وأصبح لونها شديد الحمرة طوال ساعات الليل.

وحدثت الواقعة عندما كانت الأم أليكس كانت نائمة، وعندما استيقظت لترضع الصغير كان يصرخ بشدة، ويرفض تناول الحليب، وبعد بحث دقيق منها، اكتشفت أن خصلة واحدة من شعرها ملتفة حول أصابع قدمه طوال ساعات الليل؛ مما تسبب في إيقاف الدورة الدموية.

وقالت الأم، ''كاد شعر رأسي أن يتسبب في بتر أصابع قدم ابني، وعندما رأيت المنظر في البداية، أصبت بصدمة وظننت أنني عليّ أن أنقله إلى المستشفى، ولكن استطعت الحصول على ملقط، وحررت أصابعه بنفسي''، ناصحة جميع الأمهات أن يسرحن شعورهن بانتظام؛ لمنع تساقطه بجانب الصغار أثناء النوم، والتسبب في مشكلة لهم