انتقادات لاذعة لـ"لوجو" المتحف الكبير بسبب بوستر مهرجان القاهرة السينمائي

جهينة نيوز

لاقى «بوستر» مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الأربعين، الذي صممه الفنان المصري أحمد المناويشي، وصوره الفنان خالد فضة، حالة من التأييد والترحاب من قبل عدد كبير من المعنيين بالشأن الفني والجمالي، والذين تداولوه على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»، مهنئين الفنان الذي صممه على أدائه الرفيع بحسب وصفهم.

وكان من بين مَن تداولوا البوستر بعض الأثريين الذين قارنوا بينه وبين اللوجو الذي تم تصميمه للمتحف المصري الكبير، والذي لجأت فيه وزارة الآثار لشركات أجنبية كلفتها مبالغ طائلة، ثم خرج بالشكل الذي لم يرضي الجميع ليثير ضجة كبيرة وسخرية الكثيرين. يرجع اهتمام الأثريين بالبوستر بسبب استخدام الفنان للأيقونات الفرعونية في تكوينه، في الوقت الذي تجاهل فيه لوجو المتحف الكبير كافة الأيقونات الفرعونية، واستمد تصميمه من صورة لمبنى المتحف من أعلى مجردة من أية تفاصيل.

وتساءل الأثريون لماذا دائمًا نلجأ لشركات أجنبية نصرف عليها مبالغ طائلة في حين أن لدينا فنانين موهوبون قادرون على تنفيذ تصميمات جميلة ومبدعة ومستمدة من تراثنا الفرعوني الثري.

وجاءت تعليقات الأثريين على اللوجو، كالتالي: « برافو صناع البوستر الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين .. شجون مصرية تستلهم التراث»، و«إحنا بنفكر حلو صح هو لوجو بتاع متحف المصرى الكبير شكله ليه كد».

في سياق آخر، نشر الفنان أحمد المناويشي الاسكتشات التي أعدها لرسم التصميم قبل خروجه بالصورة النهائية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك».