رغم فضائح التسريبات: أرباح فيسبوك تفوق التوقعات

الخميس, 1 تشرين الثاني 2018 الساعة 15:10 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

رغم فضائح التسريبات: أرباح فيسبوك تفوق التوقعات

جهينة نيوز

رغم المشاكل والعقبات التي واجهها فيسبوك خلال الأشهر الماضية، وأبرزها فضيحة تسريب بيانات المستخدمين، إلا أن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر حقق أرباحًا أعلى من المتوقع.

فقد أظهرت نتائج الربع الثالث من عام 2018 عن تحقيق شركة فيسبوك أرباحًا بلغت 5.14 مليار دولار، بزيادة بلغت 9% عن الفترة نفسها في العام الماضي.

ووصل سعر السهم الواحد في فيسبوك إلى 1.76 دولار خلال العام الجاري، في مقابل 1.59 دولار في الفترة نفسها من عام 2017.

كما إرتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 33%، ووصلت نحو 13.73 مليار دولار


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