إليسا في تغريدة مؤثرة لـ رلى يعقوب: عذراً لأننا في لبنان

جهينة نيوز

استقبلت الفنانة إليسا بداية شهر تشرين الثاني بصورة خلال وجودها بلندن، لتتبعها بصورة مع صديقتها دانييلا سمعان وزوجها سيسك فابريغاس الذي سجّل الهدف الثالث لفريق "تشيلسي" الانكليزي في مرمى دربي كاونتي ليقوده إلى التأهل للدور ربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة، من دون أن تغفل شعورها بالحزن بعد صدور حكم براءة قاتل رلى يعقوب، إذ غرّدت موجّهة رسالة مؤثّرة إلى الراحلة يعقوب ووالدها قائلة: "رلى يعقوب عفوا رلى... فدولتنا لا يهمها ارواحنا ... عذرا رلى ... عذرا بدموع أمك التي بكتكِ ٥ سنوات وما زالت تبكي وستبكي بعد إصدار إخلاء السبيل أكثر ... عذرا لروحك لوجعك ولجسدك الذي لم يكن كفيلا بأن يكون دليلاً". وختمت قائلة: "عذراً لاننا في لبنان وليس اي بلد آخر".

يذكر أن رلى يعقوب وهي أم ل5 فتيات وفي الثلاثين من عمرها توفيت بسبب عنف أسري، فقد قتلها زوجها في عام 2013 وأصدر أمس قاضي لبناني بترئته