جينيفير لوبيز تحطم الأرقام القياسية بجرئتها

جهينة نيوز

حطمت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز الأرقام القياسية في الأنترنت بعد أن قامت بنشر أكثر صورة جريئة لها على الإطلاق يوم أمس الأربعاء.

وحظيت صورتها التي تصدرت غلاف مجلة "إن ستايل" لشهر كانون الأول المقبل 3.8 مليون إعجاب خلال 14 ساعة من نشرها فقط ، وكشفت الصورة عن أجزاء كثيرة من جسدها.

فظهرت "جاي لو" عشبه عارية في الصورة ، غطت جسدها بكاب من مجموعة خريف 2018 للماركة العالمية الفاخرة فالنتينو ، لونه أخضر براق ، وانتعلت في قدميها صندلاً مكشوفاً باللون الذهبي.

يذكر أن تعليق جينيفر لوبيز الوحيد على هذه الصورة هو أنها اعتنت بنفسها والنتائج واضحة.