كاتبة أردنية مقتولة في شقتها على يد خادمتها!

جهينة نيوز

عثرت الشرطة الأردنية على الكاتبة أمل منصور مقتولة في شقتها مساء أمس الأربعاء في العاصمة عمان.

وذكرت صحيفة "رأي اليوم" أن الكاتبة أمل منصور قتلت على يد خادمتها الأفريقية، التي حاولت الهرب بدورها وتم القبض عليها في المطار.

وقالت الصحيفة إن أمل منصور "هي زوجة الكاتب والشاعر والمفكر الأردني المعروف خيري منصور الذي توفي بدوره قبل أقل من 40 يوما".

وأضافت أن خادمة الكاتبة الأردنية، قتلتها بثمانية طعنات بسكين وسرقت مصاغها وجواز سفرها، وتوجهت للمطار قبل أن يلقى القبض عليها.

وحتى الآن لم تذكر التقارير الأسباب التي دفعت الخادمة إلى قتل مخدومتها.