استشهاد طفلين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة

جهينة نيوز

استشهد طفلان جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها أمام ضربات الجيش من مساحات واسعة في ريف حماة الشمالي.

وذكرت سانا أن طفلين استشهدا بعد ظهر أمس متأثرين بجروح خطيرة أصيبا بها جراء انفجار لغم أرضي زرعته التنظيمات الإرهابية في الأراضي الزراعية المحيطة بمدينة صوران شمال حماة بنحو 18 كم.

وتعمد التنظيمات الإرهابية إلى تفخيخ المنازل وزراعة العبوات الناسفة والألغام في القرى والبلدات قبل اندحارها منها وذلك إمعانا منها في جرائمها ضد السوريين وبهدف دب الذعر والخوف في نفوس الأهالي المهجرين لمنعهم من العودة إلى قراهم وبلداتهم التي يحررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.