صدور نتائج اختبارات الترشح للتقدم لامتحان الثانوية العامة بصفة دراسة حرة

جهينة نيوز

أعلنت وزارة التربية صباح اليوم نتائج اختبارات الترشح للتقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة عام 2019.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد المتقدمين في الفرع العلمي بلغ 15705 طلاب نجح منهم 10746 بنسبة نجاح 42ر68 بالمئة كما بلغ عدد المتقدمين بالفرع الأدبي 37187 طالبا وطالبة نجح منهم 24110 بنسبة نجاح 83ر64 بالمئة.

وبينت الوزارة أنه يمكن للراغبين الاطلاع على اسماء الناجحين من خلال الموقع الالكتروني للوزارة لافتة إلى أن الطالب الناجح بالاختبار يستطيع التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية بصفة دراسة حرة في المحافظة التي تقدم بها للاختبار حصراً وبالفرع الذي اختاره في طلبه.

وطلبت الوزارة في بيانها من الناجحين مراجعة دائرة الامتحانات بعد صدور تعليمات التسجيل للامتحانات العامة الخاصة بالدورة 2019 للحصول على إشعار النجاح والتسجيل.

وأشارت الوزارة إلى أنه يقبل اعتراض الطلاب على درجاتهم وعلى العقوبة المفروضة بحق مخالفي التعليمات الامتحانية لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ صدور النتائج.