إعلامي لبناني يكشف تواجد الفنانة يارا مع حبيبها في إسبانيا

الخميس, 1 تشرين الثاني 2018 الساعة 14:39 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

إعلامي لبناني يكشف تواجد الفنانة يارا مع حبيبها في إسبانيا

جهينة نيوز

نشر الإعلامي اللبناني إيلي باسيل صورة للفنانة يارا منوهاً بوجود حبيبها فيها ، وذلك بعد أن قامت يارا بمشاركة جمهورها صورة لها داخل أحد المتاجر خلال تواجدها في إسبانيا ، وفاجأتهم بحذفها ونشرها نفسها بعد دقائق قليلة.

وركز باسيل على وجود رجل يصورها في الصورة الأولى ، وهو السبب الذي دفعها إلى حذفها وإعادة نشرها بعد أن عدلتها وركزت على نفسها فقط.

وأشار الإعلامي أن حبيبها يدعى فيليب زيادة وهو رجل أعمال لبناني كان على علاقة غرامية بالفنانة نجوى كرم ، وبعد افتراقهما بدأ بمواعدة يارا.

يذكر أن الفنانة يارا تستعد لإطلاق دويتو يجمعها بالفنان الدوزي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا