إعلامي لبناني يكشف تواجد الفنانة يارا مع حبيبها في إسبانيا

جهينة نيوز

نشر الإعلامي اللبناني إيلي باسيل صورة للفنانة يارا منوهاً بوجود حبيبها فيها ، وذلك بعد أن قامت يارا بمشاركة جمهورها صورة لها داخل أحد المتاجر خلال تواجدها في إسبانيا ، وفاجأتهم بحذفها ونشرها نفسها بعد دقائق قليلة.

وركز باسيل على وجود رجل يصورها في الصورة الأولى ، وهو السبب الذي دفعها إلى حذفها وإعادة نشرها بعد أن عدلتها وركزت على نفسها فقط.

وأشار الإعلامي أن حبيبها يدعى فيليب زيادة وهو رجل أعمال لبناني كان على علاقة غرامية بالفنانة نجوى كرم ، وبعد افتراقهما بدأ بمواعدة يارا.

يذكر أن الفنانة يارا تستعد لإطلاق دويتو يجمعها بالفنان الدوزي.