بعد تعرضها للسخرية.. ياسمين الخطيب تصاب بوعكة صحية

جهينة نيوز

أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن تعرضها لوعكة صحية أدت إلى نقلها إلى المستشفى.

ونشرت الإعلامية عبر صفحتها الشخصية في الفيسبوك : نقلت أمس إلى المستشفى أثر إصابتي بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ، لا أتذكر ما حدث سوى إنزعاجي من الأنوار الساطعة في سقف سيارة الإسعاف ، وأصوات اللاسلكي المشوشة ، ويد ابني تضغط على يدي بقوة بينما تتساقط دموعه على جبهتي ، في تلك الدقائق توسل قلبي إلى الله أن يطيل عمري لأجنبه عذاب الفقد.. فاستجاب القدير.

وتابعت : أنا الآن بخير شكراً للأحبة الذين كانوا بجانبي في كل نائبة ما لي بها قبل .. شكراً لإسعاف مصر الذي وصل بعد دقائق معدودات من الاتصال .. وشكراً لأطباء طوارئ المركز الطبي بالقاهرة الجديدة.

يذكر أن ياسمين تعرضت لسخرية ضخمة عبر السوشال ميديا بعد أن غردت متحدثة عن المفكر الراحل عباس العقاد على أنه عميد الأدب العربي ، وسخر منها الكثيرون لأنها لا تعرف أن عميد الأدب العربي هو الدكتور طه حسين.