ردة فعل سيلينا غوميز على إزاحتها من عرش الأنستغرام

جهينة نيوز

أخذ اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو صدارة الأنستغرام من المغنية الأميركية سيلينا غوميز وأصبح هو الرقم 1 والأكثر متابعة في العالم.

وذكر مصدر مقرب من غوميز بأنها لم تشعر بأي ضيق أو سوء ، بل ضحكت على الفور بعد سماعها الخبر ، وذلك لأنها ابتعدت برغبتها عن مواقع التواصل الاجتماعي لأخذ استراحة من المشاكل.

وكانت سيلينا قد أعلنت في الشهر نفسه أنها تنسحب مؤقتاً من التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي لأن بعض التعليقات تسببت لها بأذى نفسي شديد ، خاصة بعد زواج حبيبها السابق جستن بيبر من هايلي بالدوين.

يذكر أن سيلينا يتابعها مايقارب 144 مليون و312 ألف متابع ، أما كرستيانو يتابعه 144 مليون و320 ألف متابع ، أي يزيد على سيلينا ب8 آلاف.