متحف مداد توسو يكشف حقيقة اختياره تجسيد نجوم من لبنان

الخميس, 1 تشرين الثاني 2018 الساعة 14:01 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

متحف مداد توسو يكشف حقيقة اختياره تجسيد نجوم من لبنان

جهينة نيوز

صرح مسؤولين من متحف مدام توسو في اسطنبول : بأنه يحرص على تحديث جمع مشاهير العالم وخاصةً الأسماء التي أصبحت ظاهرة ورائدة في مجالها الخاص ، إرضاءً لجميع الزوار حول العالم.

وبما أن المتحف يستقطب زواراً من الدول العربية وتحديداً من لبنان ، وقع الاختيار على انضمام مصمم الأزياء اللبناني العالمي ايلي صعب الذي أصبح المفضل لدى نساء هوليوود ، والفنانة مايا دياب لأنها من بين أكثر النساء جمالاً في العالم العربي ، أما النجمة نانسي عجرم فاختاروها لأنها حازت على لقب أفضل فنانة عربية.

ويذكر أن المتحف يضم شخصيات مشهورة اختيرت من 60 بلداً في العالم منها السلطان محمد الفاتح ، كيفانج تاتليتونغ ، بيرين سات ، جستن بيبر ، براد بيت ، فيكتوريا بيكهام ، جوني ديب ، مارلين مونرو ، ليوناردو ديكابريو ، محمد علي ، ألبرت أينشتاين ، غيرهم من الشخصيات التي تعد محط إعجاب لدى أغلب الناس.


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