حذف أغاني أليسا من تطبيق أنغامي .. وجمهورها يثأر لها

الخميس, 1 تشرين الثاني 2018 الساعة 13:16 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

حذف أغاني أليسا من تطبيق أنغامي .. وجمهورها يثأر لها

جهينة نيوز

نشرت الفنانة اللبنانية أليسا عبر صفحتها الشخصية في موقع تويتر تغريدة جاء فيها " لقد تم حذف أغلب أغنياتي من تطبيق أنغامي ، لكن الفيديوهات ستبقى لنهاية السنة ، أنا حزينة لكن الأمر خارج عن إرادتي ، شكراً أنغامي على كل الحب".

أدت هذه التغريدة إلى غضب شديد من قبل جمهور إليسا على أنغامي ، ووصل الأمر إلى قيام بعضهم بشتم هذا التطبيق وتوعدوا بمقاطعتهز.

يذكر أنه قبل فترة من الزمن أثارت أليسا الجدل بسبب محاولة روتانا حذف أرشيفها من موقع يوتيوب وتطبيق أنغامي ، لكن مسؤولوا شركة Deezer أصدرت بياناً توضيحياً أعلنوا فيه عدم حذف أي محتوى فني لأي فنان.


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