العراق: القضاء على متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي

جهينة نيوز

قضت قوات الحشد الشعبي العراقي اليوم على متزعم في تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة ديالى.

ونقل موقع السومرية نيوز عن اللواء زياد التميمي أحد قادة الحشد الشعبي قوله: “إن قوة من الحشد تمكنت من قتل الإرهابي المدعو ياسر نعناع وهو أحد متزعمي التنظيم الإرهابي بما يسمى ولاية ديالى” موضحا أن العملية تمت في قرى المقدادية بمحافظة ديالى.

وما زالت بعض مناطق ديالى تعاني من وجود جيوب وخلايا نائمة للتنظيم الإرهابي تعمل القوات العراقية و الحشد الشعبي على معالجتها.

وكانت قوات الحشد قضت أمس على متزعمين اثنين في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية على الحدود العراقية السورية.

كما أطلقت القوات العراقية عملية واسعة شرق تلول الباج في محافظة صلاح الدين لتطهيرها من ارهابيي “داعش”.

ونقلت وكالة أنباء الأعلام العراقي “واع” عن الحشد الشعبي العراقي قوله في بيان إن ألوية من الحشد وبمشاركة الجيش وباسناد الطيران بدؤوا صباح اليوم عمليات تفتيش وتطهير واسعة في الجزيرة الممتدة من جنوب الحضر باتجاه غرب جزيرة الصينية شرق تلول الباج من خلايا “داعش” الإرهابية المختبئة والتي تتخذ من تلك الصحراء منطلقا لتنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف للمدنيين وتأمين القرى والمدن المطلة على الصحراء.

إلى ذلك أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم عن القبض على ثلاثة متزعمين في تنظيم “داعش” الإرهابي في الرطبة بالأنبار