إطلالة كاجوال لميغان ماركل في الأدغال

جهينة نيوز

زار دوقا ساسكس الأمير هاري و زوجته ميغان ماركل البيئة في جزيرة روتوروا الواقعة شمال نيوزلندا.

وحرصت الدوقة الحامل على ارتداء إطلالة مناسبة تماماً لنزهتها في أدغال نيوزلندا ، فارتدت بلوزة فاخرة لونها كحلي موقعة من جيفنشي ونسقت معها جاكيتاً منفوخاً عصرياً لونه أسود من علامة نرويجية.

وأكملت إطلالتها ببنطال جينز أسود خاص بالأمهات الحوامل ، وانتعلت في قدميها خفاً أسود اللون.

ويذكر أن الدوقان مشيا بين أشجار بالغة من العمر 117 عاماً ، تميزت جذوعها بأخشابها الحمراء ، وتنزها على جسور معلقة مسافة 700 متر.