رضوى الشربيني تعترف بإجرائها عملية تجميل

الخميس, 1 تشرين الثاني 2018 الساعة 12:46 | ثقافة وفن, تلفزيون

رضوى الشربيني تعترف بإجرائها عملية تجميل

جهينة نيوز

اعترفت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني من خلال برنامجها "هي وبس" بأنها خضعت لعملية تجميل لأنفها.

وذلك بعد أن قامت إحدى المتابعات بسؤالها عن حقيقة الأمر ، لترد رضوى : طبعاً عملت عملية تجميل .. أمال مناخير دي اتشفطت وحدها ؟ .. عملت تجميل لمناخيري من كم شهر بس .. ومفيش أي حاجة تانية.

وأعلنت الشربيني أنها ليست ضد عمليات التجميل ، وأكبر دليل بأنها تقابل في برنامجها أطباء تجميل ، ولوكانت ضدها لما كانت استضافت الأطباء لأنها ستعرض برنامجها للتناقض.

يذكر أن برنامج رضوى الشربيني يتحدث عن الموضة والجمال والصحة.


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