السلطات الامريكية لن توجه اتهامات بالاعتداء الجنسي لبطل سلسلة "روكي"

الخميس, 1 تشرين الثاني 2018 الساعة 12:43 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

السلطات الامريكية لن توجه اتهامات بالاعتداء الجنسي لبطل سلسلة

جهينة نيوز

قررت السلطات الأمريكية عدم توجيه اتهامات رسمية بالاغتصاب إلى الممثل الشهير سيلفستر ستالون، وذلك بعدما وجد الادعاء العام في ولاية كاليفورنيا أن "الأدلة غير كافية" في القضية.

كما خلص مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجليس إلى أن الاتهامات سقطت بالتقادم، وذلك بالنظر إلى التاريخ المقدم للمزاعم.

وفي عام 2017، قالت امرأة لم يتم الكشف عن هويتها إن ستالون اعتدى عليها جنسيا في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وقال نجم سلسلة أفلام "روكي" الشهيرة إن هذا الادعاء "ملفق تماما"

ووفقاً لوثائق بشأن الاتهام، قالت المرأة إنها وستالون كانا "على علاقة جنسية بالتراضي" في عام


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